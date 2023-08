Infarmed aprovou lista de 246 medicamentos considerados críticos

Foto: Rui Alves Cardoso - RTP

Alguns registaram uma rutura em outubro, o que obrigou o Infarmed a autorizar, a título excecional, a venda com rótulos em espanhol.



Além da proibição de exportação, a importância destes medicamentos pode ainda levar ao aumento do preço dos que deixam de ser rentáveis para as empresas e acabam retirados do mercado.