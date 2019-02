Infarmed assegura que não faltam medicamentos

Em entrevista ao Telejornal, a presidente, Maria do Céu Machado, afirma que há sempre alternativas quando algum medicamento não está disponível e em causa podem estar vários interesses.



"Os portugueses não têm razão para estar preocupados com a falta de medicamentos", garantiu a responsável do Infarmed.



Para Maria do Céu Machado, "este é também um problema de interesses e um problema das farmácias".



"Não digo que as farmácias estejam a mentir mas é difícil de acreditar nos números das farmácias"", acrescentou.