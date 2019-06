Infarmed. Comissão de trabalhadores aplaude nomeação de Rui Ivo para presidente

Foto: Lusa

O Governo nomeou quinta-feira os novos elementos do Conselho Diretivo do infarmed, passando o vice-presidente, Rui Ivo, a presidente da Autoridade Nacional do Medicamento.



Sucede, assim, a Maria do Céu Machado. A nomeação de Rui Ivo como novo presidente, merece o aplauso do presidente da comissão de trabalhadores, Rui Spínola.