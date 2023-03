Infarmed debate plano das urgências pediátricas na região de Lisboa e Vale do Tejo

Já terminou a reunião no Infarmed para discutir o plano das urgências pediátricas noturnas de Lisboa e Vale do Tejo. Não há, contudo, resultados comunicados. A RTP sabe que, no que toca ao serviço de Urologia, as urgências vão funcionar em dois hospitais da região.