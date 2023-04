Infarmed retira do mercado gel anti-inflamatório e analgésico à base de plantas

O Infarmed suspendeu a venda e mandou retirar do mercado todos os lotes do produto Curcurinna Gel, um anti-inflamatório e analgésico, por conter uma concentração excessiva de salicilato de metilo, anunciou a autoridade do medicamento.