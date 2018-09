Infarmed. Rui Moreira aponta situação "anedótica"

Foto: Fernando Veludo - Lusa

Rui Moreira soube da mudança "pela comunicação social e diz mesmo que a situação é "anedótica".



"Fomos confrontados através da comunicação social, a quem agradeço ter-nos comunicado aquilo que foi anunciado pelo senhor ministro [da Saúde] no Parlamento, que vai contra aquilo que era uma deliberação do Conselho de Ministros. Quero também que fique claro que ninguém, até hoje, do Governo, seja o senhor primeiro-ministro, seja o senhor ministro falaram comigo ou tentaram falar comigo, que seja do meu conhecimento", enfatizou o autarca do Porto.



"Ora, se havia a vontade de ter o Infarmed instalado em janeiro na cidade do Porto e o relatório foi em julho, compreenderão que eu em princípio de setembro começasse a achar que isto era uma situação anedótica", acentuou Rui Moreira.



Em conferência de imprensa, o presidente da Câmara Municipal do Porto acusou mesmo o Governo de "sucumbir àquilo que é a máquina do Estado".



"As explicações estão dadas. O ministro aquilo que disse é que houve uma alteração da política e que vai atirar para uma comissão que, no dia de são nunca à tarde, na semana dos nove dias, é capaz de decidir que o Infarmed vem para o Porto. E, nesse dia, criam uma outra comissão para ver se alguma comissão diz que é mau o Infarmed vir para o Porto", apontou.