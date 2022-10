Infeções por covid-19 podem disparar em novembro

O inverno pode ser complicado e, com a chegada das infeções respiratórias comuns, no tempo frio, conjugadas com a circulação de novas subvariantes da Ómicron, o número de casos covid-19 pode aumentar significativamente.





Com o fim de muitas restrições sanitárias e de proteção em muitos espaços públicos, a probabilidade de existir um aumento de casos endémico é real.





A única recomendação da DGS é manter a distância de segurança e a utilização de máscara sempre que exista um aglomerado de pessoas num espaço mais contíguo.