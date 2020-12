Infetados em lar de freguesia rural de Portalegre passam de seis para 38

"Nesta altura nós temos infetados 29 utentes e nove funcionários", disse o presidente do lar do Centro Social Nossa Senhora da Esperança, Valentim Nunes.

De acordo com o responsável da instituição, cujos primeiros casos foram reportados à Lusa no domingo, encontram-se hospitalizados dois dos 29 utentes infetados.

O lar do Centro Social Nossa Senhora da Esperança de Ribeira de Nisa conta com 33 utentes e cerca de 27 funcionários.

Valentim Nunes adiantou ainda que, após uma reunião que foi efetuada com diversas entidades, o lar vai ser "reforçado" com equipas especializadas para auxiliar os funcionários nas tarefas.

De acordo com o relatório publicado hoje pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), na sua página na Internet, o distrito de Portalegre conta com um total de 30 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia.

No documento é referido que o distrito regista 612 casos ativos, 883 casos recuperados e 40 pessoas internadas nas unidades hospitalares da região.

A lista de casos ativos é liderada pelo concelho de Portalegre, com 236 casos. Seguem-se Gavião, com 55 casos ativos, Marvão (49), Crato (48), Nisa e Castelo de Vide com 44 casos cada, Alter do Chão (36), Elvas (31), Campo Maior (17), Ponte de Sor (15) e Monforte com 10 casos ativos.

O concelho de Avis apresenta nove casos ativos, Fronteira e Arronches com oito casos ativos cada e o concelho de Sousel não apresenta hoje qualquer caso ativo.

A ULSNA indica que foram feitos até hoje 32.012 testes de diagnóstico no distrito.

Portugal contabiliza pelo menos 5.192 mortos associados à covid-19 em 332.073 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).