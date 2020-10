Infetados mais 18 utentes e um funcionário do lar da Misericórdia de Vila Viçosa

Fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo disse hoje à agência Lusa que mais 18 utentes e um funcionário do lar da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa, no distrito de Évora, tiveram resultados positivos nos testes de despiste da presença do novo coronavírus que provoca a doença covid-19.

Por isso, o número de infetados relacionados com o surto subiu de 69 para 88, indicou, precisando que no total estão incluídos 47 utentes e dez funcionários de valências da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa e 31 pessoas da comunidade.

Por determinação da autoridade de saúde, os 38 utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa que tiveram resultados negativos nos testes são hoje transferidos para a Zona de Concentração e Apoio à População de Reguengos de Monsaraz, disse a fonte da ARS do Alentejo.

Numa publicação que divulgou hoje na sua página na rede social Facebook, o presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, explicou que os 38 utentes que não estão infetados são transferidos hoje para aquele alojamento sanitário situado num dos pavilhões do Parque de Feiras e Exposições desta cidade "com o objetivo de serem separados dos utentes que já estão infetados" no lar da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa.

Segundo o autarca, o pedido de transferência dos idosos foi feito ao final da tarde e confirmado na noite de sábado pelo presidente da Câmara de Vila Viçosa, Manuel Condenado.

"De imediato", a Câmara de Reguengos de Monsaraz, também no distrito de Évora, confirmou "a disponibilidade de 39 camas articuladas" naquele alojamento sanitário, que está "totalmente preparado para acolher os idosos" e já tinha sido "previamente aprovado" pela Autoridade de Saúde Pública, pela Segurança Social e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O município também consultou a Subcomissão de Saúde Pública da Proteção Civil Municipal de Reguengos de Monsaraz, que "aprovou de imediato a cedência temporária" do alojamento sanitário, o qual, desde as 08:00 de hoje, está "sob gestão da Autoridade Municipal de Proteção Civil de Vila Viçosa".

A Lusa tentou hoje contactar, por várias vezes e sem sucesso, o vice-presidente da Câmara de Vila Viçosa, Luís Nascimento.

Ligadas ao surto em valências da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa, no sábado, estavam internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), todas em enfermaria `covid`, quatro pessoas, nomeadamente dois homens e duas mulheres, disse à Lusa fonte da unidade hospitalar.

Na sexta-feira, registou-se a primeira vítima mortal do surto, uma mulher, de 86 anos, que estava internada no HESE, revelou à Lusa, nesse dia, fonte hospitalar.

Todos os estabelecimentos de ensino do agrupamento escolar de Vila Viçosa estão encerrados desde sexta-feira, provisoriamente, o mesmo acontecendo com as escolas do município vizinho de Borba, por decisão da Autoridade de Saúde Pública, devido ao aumento de casos de covid-19 nos dois concelhos.

Portugal contabiliza 2.297 mortos associados à covid-19 em 116.109 casos confirmados de infeção, segundo o mais recente último boletim da Direção-Geral da Saúde.