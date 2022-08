Inflação de referência para as rendas nos 4,7%

Falta ainda conhecer a evolução deste indicador em agosto para saber qual o aumento que as rendas poderão sofrer no próximo ano.



O governo estará a analisar a situação, que poderá passar por apoios para as famílias mais carenciadas.



Os proprietários disseram que dificilmente poderão avançar com subidas de cinco por cento.