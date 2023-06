Inflação desce mas o grande problema está nos juros do crédito à habitação, diz Banco Alimentar

Lusa

Apesar de nova descida da taxa de inflação em Portugal, o Banco Alimentar contra a Fome afirma que, enquanto os juros do crédito à habitação se mantiverem nos níveis atuais, a pressão sobre as famílias mais carenciadas não vai atenuar-se.