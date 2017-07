Informação sobre fundo de apoio às áreas afetadas disponível em `site

Lusa 11 Jul, 2017, 09:14 | País

Segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, numa primeira fase, este `site` pretende dar a conhecer as finalidades do fundo (REVITA) e a composição do seu Conselho de Gestão, disponibilizar informação sobre como as entidades podem aderir a este apoio e agregar toda a legislação sobre a matéria.

Posteriormente serão também divulgados no `site` a lista de entidades aderentes e os relatórios de gestão do Fundo.

Os incêndios de grandes proporções que afetaram os concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande no passado mês de junho acarretaram graves e trágicas consequências, das quais resultaram 64 mortos e mais de 200 feridos, além dos prejuízos materiais.

"Os portugueses, num enorme esforço nacional de solidariedade, procuraram atenuar os prejuízos patrimoniais sofridos pelas populações destes concelhos, o que se traduziu em numerosos donativos destinados à reconstrução das habitações e da vida das pessoas afetadas pelos incêndios", recorda o ministério, lembrando o apoio também de entidades internacionais.

Para gerir os donativos entregues no âmbito da solidariedade demonstrada, em articulação com os municípios de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, foi criado o fundo de âmbito social REVITA.

Desta forma, pretende-se contribuir para uma maior eficiência na gestão dos recursos abrangidos por este Fundo, na sua afetação aos que deles necessitam, promovendo um reforço da celeridade em todo o processo de revitalização das áreas afetadas.

A gestão do REVITA ficará a cargo de um Conselho de Gestão constituído por um representante do Instituto da Segurança Social, que preside (Rui Fiolhais), um representante das câmaras municipais de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande e outro das instituições particulares de solidariedade social e associações humanitárias de bombeiros, a nível distrital.