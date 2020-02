Infraestruturas de transportes precisam de obras

É o resultado de uma auditoria do Tribunal de Contas à operacionalidade de infraestruturas e transportes e à execução do plano estratégico para o setor entre 2014 e 2020, divulgado na última noite.



Existem mais de 157 infraestruturas rodoviárias e ferroviárias que não estão classificadas

ou ainda não foram inspecionadas.



Cerca de 800 estão em estado satisfatório e mais de 900 revelam estar num estado de conservação inferior.



O tribunal decidiu avaliar o setor das infraestruturas e transportes e jornalista Ana Jordão teve acesso ao relatório.



O Tribunal de Contas deixa várias recomendações ao Governo, entre elas a concretização, com urgência, do financiamento necessário para, pelo menos, passar a satisfatório o estado de condição das infraestruturas avaliadas.



Outra recomendação é a atenção, promoção e aperfeiçoamento da gestão do risco de inoperacionalidade de infraestruturas de transportes para reforçar a confiança dos utentes.