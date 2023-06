Iniciativa Liberal insiste em parcerias público-privadas na saúde

Foto: Luís Forra - Lusa

O líder da Iniciativa Liberal acusa o Governo de ser responsável pela degradação no acesso à saúde e reitera a vontade de retomar as parcerias público-privadas. Rui Rocha visitou o Hospital de Portimão, onde se reuniu com a administração.

O dirigente dos liberais sublinhou a falta de investimento no Algarve, tanto nos meios técnicos como nos recursos humanos.



O partido vai apresentar uma proposta de lei de bases da saúde que envolve privados.



Rui Rocha quer retomar as parcerias público-privadas para dar resposta às falhas do Serviço Nacional de Saúde e porque, argumenta, o utente deve ter a possibilidade de escolher.