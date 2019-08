Partilhar o artigo Início de setembro quente com temperatura a chegar aos 40°C em alguns locais Imprimir o artigo Início de setembro quente com temperatura a chegar aos 40°C em alguns locais Enviar por email o artigo Início de setembro quente com temperatura a chegar aos 40°C em alguns locais Aumentar a fonte do artigo Início de setembro quente com temperatura a chegar aos 40°C em alguns locais Diminuir a fonte do artigo Início de setembro quente com temperatura a chegar aos 40°C em alguns locais Ouvir o artigo Início de setembro quente com temperatura a chegar aos 40°C em alguns locais

Tópicos:

Beira, IPMA,