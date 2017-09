Início do ano letivo marcado pela contestação

RTP08 Set, 2017, 10:06 / atualizado em 08 Set, 2017, 11:13 | País

O começo das aulas não vai ser completamente pacífico. Muitos docentes queixam-se das regras do concurso de mobilidade deste ano, que não permitiram concorrer a horários incompletos. A situação levou à colocação de alguns professores em locais distantes da escola habitual.



Os sindicatos pedem a intervenção do primeiro-ministro, e disponibilizaram-se para ajudar juridicamente os professores que decidam contestar as colocações, e, no parlamento, PCP e PSD já vieram exigir a correção do problema.



A FNE, ouvida esta manhã na RTP, aponta o dedo ao concurso de mobilidade que colocou muitos professores a quilómetros de distância.

Falta de funcionários

Manuais gratuitos e flexibilização curricular

Calendário escolar

Já para a Fenprof, o atual sistema de colocação de professores está a ser arbitrário e injusto.A situação motivou um encontro de alguns professores com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, à margem de uma visita a uma escola no Porto, quarta-feira, que pediram ao titular da pasta "um concurso mais justo", baseado na graduação profissional.Outra das queixas passa pela falta de funcionários nas escolas. Tiago Brandão Rodrigues anunciou quarta-feira a contratação de mais 1.500 auxiliares para este ano, reforçados com mais 500 no ano letivo 2018-2019.Mas o sindicato diz que é ainda insuficiente.Outro problema foi o da distribuição de alguns alunos. Foram colocados em escolas distantes do local de residência. Contudo, a Associação que representa os diretores de escolas considera que está tudo preparado para o início do ano.Entre algumas novidades deste ano, a gratuidade dos manuais escolares para todo o primeiro ciclo, quando no ano passado os manuais gratuitos foram atribuídos só aos alunos do primeiro ano de escolaridade.Este ano, começa também o projecto-piloto da flexibilização curricular que vai permitir às escolas envolvidas organizar de forma autónoma até 25 por cento da carga horária. Entre as possibilidades de flexibilização curricular está, por exemplo, a organização dos tempos escolares, sendo conferida às escolas a oportunidade de gerir até 25% da carga horária semanal por ano de escolaridade ou formação prevista em cada uma das matrizes.A gestão da flexibilização curricular será efetuada ao nível de cada escola podendo, por exemplo, ser feita a fusão de disciplinas em área disciplinares em alguns tempos de aulas, ou alternância, ao longo do ano letivo, de períodos de funcionamento disciplinar com períodos de funcionamento multidisciplinar ou ainda com recurso a disciplinas trimestrais ou semestrais.Já o ensino pré-escolar, pela primeira vez, vai ter um calendário idêntico ao da escolaridade obrigatória, algo que era reivindicado por sindicatos de professores e diretores escolares.A PSP iniciou esta sexta-feira uma operação para garantir a máxima segurança nas escolas.O primeiro período de aulas decorre até 15 de dezembro e as férias de Natal iniciam-se a 18 de dezembro.De acordo com o calendário, o segundo período terá início a 03 de janeiro de 2018 e terminará a 23 de março. Haverá ainda uma interrupção letiva de 12 a 14 de fevereiro.O terceiro período escolar inicia-se a 09 de abril de 2018.As provas de aferição do ensino básico realizam-se entre 02 de maio e 18 de junho, enquanto as provas finais do 3.º ciclo estão previstas para o período de 19 de junho a 27 de junho (primeira fase) e 19 de julho a 23 de julho (segunda fase).Os exames nacionais do ensino secundário, de acordo com esta proposta, começam a 18 de junho e terminam a 27 de junho, na primeira fase. Na segunda, têm início a 18 de julho e término a 23 de julho.Hoje, o primeiro-ministro e o ministro da Educação assinalam o início do ano letivo com uma visita à Escola Básica Ribeiro de Carvalho em Sintra.