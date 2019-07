Início dos incentivos aos emigrantes que queiram regressar a Portugal

DR

Regressar é o programa do governo com incentivos aos emigrantes que queiram regressar ao país.



A partir de hoje estão abertas as candidaturas para os apoios financeiros que podem ir até aos 6500 euros. Há uma condição, a de ter um contrato de trabalho, explica Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego.



O apoio financeiro pode aumentar em função do agregado familiar

e das despesas apresentadas.



Valor fixo para quem aderir ao programa Regressar é de 2600 euros, segundo as contas do governo.





A jornalist Isabel Gaspar Dias, da RDP Internacional entrevistou Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego.