Inquérito a condições laborais na Justiça expõe fragilidades

Foto: Tingey Injury Law Firm - Unsplash

O inquérito de avaliação das condições de trabalho divulgado esta segunda-feira pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público revela que faltam oficiais de Justiça, há muitos magistrados de baixa médica e o espaço dos tribunais deixa a desejar.