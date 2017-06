Inquérito após fogos averigua se "houve ou não ilícito criminal"

RTP 26 Jun, 2017, 15:34 / atualizado em 26 Jun, 2017, 20:56 | País

“Claro que, neste caso, estamos perante uma situação muito grave. Mas é aquilo que a lei determina que tem que acontecer habitualmente”, afirmou a procuradora-geral, que falava aos jornalistas após uma intervenção na conferência Desafios na Proteção de Crianças e Jovens.

O inquérito “está em segredo de justiça” e os prazos “são os que vêm na lei”, sintetizou a procuradora-geral, sem mais detalhes.



Joana Marques Vidal fez questão de relembrar que o inquérito sobre a causa das mortes no incêndio de Pedrógão Grande decorre sob a tutela do Ministério Público.



Em resposta a uma questão da agência Lusa sobre uma eventual pista de fogo posto, a procuradora-geral da República disse apenas que “essa parte é a que está em investigação”, assim “como está em investigação qualquer morte que ocorra na sequência do acidente”.



“O que diz a lei é que, nestes casos, e mesmo as autópsias são efetuadas no âmbito do inquérito, abre-se sempre um inquérito para se averiguar e recolher elementos sobre se houve ou não houve qualquer ilícito criminal na base dessa ocorrência”, indicou.

“Cabal esclarecimento”



Questionada sobre o pedido do primeiro-ministro no sentido de um “cabal esclarecimento” das falhas do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), a procuradora-geral quis assinalar que essa é uma investigação sem relação com o Ministério Público.



“O inquérito de investigação da titularidade do MP está instaurado. Salvo erro, mas terão de perguntar isso ao primeiro-ministro, esse inquérito de que o primeiro-ministro está a falar é uma auditoria, não tem a ver com a parte de intervenção do MP e com as causas poderem ser ou não criminosas”.



“Sempre que há mortes num acidente é aberto um inquérito no âmbito da justiça, que é titulado pelo MP e, neste caso, é coadjuvado pela Polícia Judiciária, sem prejuízo da colaboração das outras entidades policiais e das outras autoridades, para a descoberta das causas, que têm ou não a ver com a eventualidade de poder haver crime relativamente às mortes ocorridas”, reiterou Joana Marques Vidal.



Os incêndios que deflagraram há uma semana na Região Centro fizeram 64 vítimas mortais e mais de duas centenas de feridos. Foram dados como extintos no último sábado.



O combate às chamas, que calcinaram 53 mil hectares de floresta, mobilizou mais de dois mil operacionais.



c/ Lusa