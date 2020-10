Inquérito no comando do Porto da GNR para apurar causa de infeções

Trinta e um militares da GNR do Comando territorial do Porto estão infetados com Covid-19. O surto terá começado em dois almoços de despedida do comandante. Outros 17 militares estão em isolamento. Já foi ordenada a abertura de um inquérito interno para apurar responsabilidades.