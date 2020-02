Inquérito. Referendo à eutanásia é a melhor opção

Metade dos participantes no estudo mostra-se favorável à despenalização da Eutanásia mas quase dois terços da população inquirida prefere resolver a questão através de uma consulta popular.



É o que explica à Antena 1 o autor do estudo, o professor universitário Jorge Cardoso.



O inquérito do Instituto Universitário Egas Moniz envolveu cerca de 1700 participantes, com idade igual ou superior a 18 anos. A amostra foi recolhida em várias regiões de Portugal Continental, durante os meses de dezembro de 2019 e janeiro deste ano.



Os resultados vão ser apresentados esta tarde, com mais detalhe, durante uma conferência na instituição.