Inquéritos a morte de advogado fechados sem diligências obrigatórias

O jurista era doutorado em dano corporal. O médico que lhe fez a autópsia e deu luz verde à cremação do corpo 48 horas após a morte tem uma avença com a seguradora que chegou a trabalhar com João Álvaro Dias.



Não houve funeral e os amigos foram proibidos de ver o corpo.



Ainda assim, a Polícia Judiciária nunca apreendeu o carro que alegadamente atropelou Álvaro Dias e cingiu-se a apreciar as fotos da autópsia. O Ministério Público só agora deu autorização para que o Sexta às 9 as visse.