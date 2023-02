Inquilinos Lisbonenses satisfeitos com novo mecanismo de apoio à renda

Foto: Nuno Patrício - RTP

Numa realidade em que as rendas atingem preços incomportáveis, o presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, Romão Lavadinho, mostra-se satisfeito com o novo mecanismo de apoio à renda, que o Governo está a propor e que vai ser aprovado no dia 16 de fevereiro.