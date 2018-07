Inquirição de Manuel Pinho. Ministério Público deu como "sem efeito" diligência

Ricardo Sá Fernandes disse aos jornalistas, à porta do DCIAP, que a diligência foi desmarcada esta manhã, quando Manuel Pinho e o advogado já se encontravam no local. Sá Fernandes refere apenas que a desmarcação se ficou a dever a questões processuais, remetendo para o Ministério Público a explicação das razões concretas para o cancelamento da diligência.



O advogado disse, no entanto, que a decisão é compreensível e concorda com a desmarcação, revelando que não há qualquer nova data marcada, para já, para uma nova inquirição.



O advogado lembrou que Manuel Pinho já não é arguido no processo que envolve a EDP, por decisão tomada pelo juiz de instrução criminal, que anulou o ato de constituição de Manuel Pinho como arguido.



Ricardo Sá Fernandes discordava da marcação desta audição no DCIAP para esta terça-feira, já que o antigo ministro vai responder esta tarde perante o Parlamento, na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas e estava a ser chamado como arguido.