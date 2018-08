Inspeção do Ambiente participou ao MP crime de poluição de fábrica de tomate

RTP30 Ago, 2018, 15:50 / atualizado em 30 Ago, 2018, 15:51 | País

A inspeção, realizada no seguimento de uma denúncia, confirmou a degradação da qualidade da água e a morte de peixes neste afluente do rio Tejo.



A empresa terá de implementar, no prazo de cinco dias, um sistema de retenção de emergência. Caso não cumpra, a Inspeção-Geral do Ambiente poderá decretar o encerramento da fábrica.



A Junta de Freguesia de Moçarria aplaude a decisão. Marcelo Morgado, presidente da junta local, congratula-se com o resultado da inspeção.



Contudo diz que ainda há muito a fazer, para resolver a degradação da qualidade da água e a morte de peixes, neste afluente do rio Tejo.A presidente da associação ambientalista Zero, Carla Graça, diz que é importante penalizar quem pratica o crime de poluição que traz danos as populações, mas também à economia local.