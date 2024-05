Inspeção em saúde começa segunda-feira fiscalização à `legionella` no Hospital de Santa Maria

A fiscalização incide sobre o serviço de Dermatologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e foi decidida pela IGAS na quinta-feira, dia 09, data do despacho do diretor-geral.

A decisão é tomada na sequência de notícias do jornal online Observador, que avançou que dois doentes foram diagnosticados com a bactéria após terem passado pelo serviço externo de Dermatologia daquele hospital, tendo o jornal adiantado ainda que um dos doentes, com outros problemas de saúde, acabou por morrer.

O comunicado da IGAS adianta que "entre 2021 e a presente data foram instaurados 13 processos de fiscalização" no âmbito das ações inspetivas na prevenção e controlo da legionela.

"Foram já executados 11 processos. Encontram-se concluídos seis processos. Foram emitidas 33 recomendações e implementadas, até ao momento 26 recomendações. No entanto, encontram-se ainda em fase de acompanhamento quatro processos, nos quais serão implementadas as restantes recomendações", precisa o documento.

Em acompanhamento estão as recomendações emitidas para a Maternidade Doutor Daniel de Matos, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (em 2023), no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa (em 2023), no Hospital de São José, em Lisboa (em 2022), e no Hospital de Santa Maria, em Lisboa (em 2022), agora alvo de novo processo de fiscalização.