Inspeção-Geral das Atividades em Saúde abre inquérito a incêndio no Hospital São João

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) instaurou um inquérito para apurar as responsabilidades no incêndio ocorrido no domingo no Hospital São João, no Porto, que causou um morto e quatro feridos graves, anunciou hoje esta entidade.