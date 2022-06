Inspeção-Geral de Saúde investiga morte de bebé no hospital das Caldas da Rainha

O caso foi divulgado pela RTP que entretanto descobriu mais um caso de uma grávida que perdeu a criança em março no mesmo hospital. A presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste recusa que a morte do bebé esteja relacionada com falta de profissionais.