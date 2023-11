Inspeção-Geral vai investigar tratamento de quatro milhões de euros a bebés

A informação é avançada pela agência lusa-



O caso aconteceu em 2019. Foi tornado público pela TVI, onde a mãe afirmou ter recorrido a contactos com a nora e o filho do presidente da República.



Marcelo Rebelo de Sousa admitiu levar o caso à justiça se for diretamente implicado no processo.



O Hospital de Santa Maria já tinha anunciado a abertura de um inquérito ao caso.