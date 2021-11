Inspetor da PJ e jornalistas não vão a julgamento em caso de violação de segredo de justiça

De acordo com o despacho a que a Lusa teve acesso, o juiz entendeu "proferir decisão de não pronúncia de todos os arguidos pelos ilícitos que vêm respetivamente acusados".

Neste processo, o ex-inspetor coordenador da PJ Pedro Fonseca, que trabalhou na Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), estava acusado de abuso de poder, violação de segredo de justiça e falsidade de testemunho.

Quanto à acusação de três crimes de violação de segredo de justiça imputados a Carlos Rodrigues Lima, estão em causa notícias publicadas na Sábado sobre três processos, concretamente a Operação Lex, o e-Toupeira e o caso de `emails` do Benfica que, segundo a procuradora Andrea Marques, continham matéria que estava em segredo de justiça.

No caso de Henrique Machado, a acusação de um crime de violação de segredo de justiça prende-se com o período em que o jornalista foi editor de justiça do Correio da Manhã e com notícias que escreveu sobre o inquérito e-Toupeira, nas quais "descrevia o conteúdo de atos processuais, alguns ainda não iniciados".