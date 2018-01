Inspetor-geral do Trabalho afastado por divulgar dados pessoais de funcionária

Foto: RTP

A imprensa desta manhã adianta que o secretário de Estado do Emprego deu a conhecer ontem a decisão ao até agora inspetor-geral, depois do processo disciplinar instaurado no ano passado.



Carla Cardoso, do sindicato dos Inspetores do Trabalho, diz que finalmente o Governo tomou a decisão acertada.



Pedro Pimenta Braz tinha assumido funções na direção da ACT em janeiro de 2013, nomeado pelo então ministro da Economia Álvaro Santos Pereira.



O agora ex-inspetor-geral do Trabalho está ainda impedido de assumir cargos dirigentes nos próximos três anos.



O sindicato espera que a nova direção consiga recuperar a imagem da autoridade para as condições do trabalho.