Inspetores da PJ querem acesso direto aos dados da base de dados do SEF

Numa nota enviada à Lusa, o sindicato que representa os inspetores do extinto SEF, e que atualmente exercem funções na PJ, defende que os profissionais da Polícia Judiciária que investigam e combatem o tráfico de seres humanos e imigração ilegal, devem ter acesso direto às bases de dados com que trabalhava o serviço antigo.



Só desta forma, diz, poderá ser eficaz o combate a redes de tráfico humano e a proteção das vítimas.



Com a extinção do SEF, em outubro do ano passado, as bases de dados passaram a ser geridas pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo que funciona sob a alçada do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna e tem as bases de dados policiais e de controlo de fronteiras.