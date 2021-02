Inspetores do SEF acusados da morte do cidadão ucraniano começaram a falar em tribunal

Foto: António Cotrim - Lusa

O julgamento arrancou no Campus de Justiça com a certeza de que, pela primeira vez, todos vão prestar declarações sobre o que se passou em março do ano passado.

Os três inspetores do SEF acusados da morte do cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa estão acusados de homicídio qualificado e o Ministério Público pede uma pena de 25 anos de prisão.