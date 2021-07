Inspetores do SEF em greve na sexta-feira

Mas não se cinge a essa luta. O sindicato refere também que vai realizar uma manifestação às 10h00 diante do Parlamento, altura em que vai ser debatida a proposta do Governo que "extingue" o serviço de segurança.Ouvido pela Antena 1, o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Acácio Pereira, explica que o objetivo é pedir aos partidos da oposição que não deixem passar esta proposta de lei.Acácio Pereira defende que a proposta de lei do Governo que pretende extinguir o SEF foi mal feita e revela ignorância.O sindicato também já pediu uma audiência ao Presidente da República na semana passada, mas ainda aguarda resposta.