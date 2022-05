Inspetores do SEF em tribunal após anúncio do ministro da Administração Interna

O sindicato dos Inspetores de Investigação e Fiscalização das Fronteiras vai recorrer para tribunal depois de o Governo ter garantido que polícias da PSP vão passar a controlar as fronteiras. O ministro da Administração Interna anunciou que vai ser criado um plano de contingência para mobilizar meios, depois dos constrangimentos no aeroporto de Lisboa. Os passageiros de voos internacionais tiveram de esperar várias horas no controlo dos passaportes por causa de um plenário dos trabalhadores do SEF.