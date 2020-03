Inspetores do SEF exigem equipamentos de protecção

O sindicato, através do porta-voz Acácio Pereira, veio exigir equipamentos de proteção individual para todos os elementos e lembrou que a situação deverá agravar-se com o crescente trabalho inerente ao fecho de fronteiras.



"Os inspetores desta polícia estão disponíveis para cumprir a sua missão. No entanto, os inspetores apenas o poderão fazer com condições de segurança. Não estarem equipados com dispositivos de proteção individual e não disponibilizar material de desinfeção, é colocar em perigo e em causa todo o dispositivo de controlo das fronteiras internas e externas", especifica o sindicato em comunicado.



Acácio Pereira explicou: "Estamos no limite e há sítios onde não nenhum material", e precisou que “o controlo de fronteiras terrestres com Espanha vai exigir uma maior mobilização de inspetores que necessitam destes equipamentos, compostos por luvas, máscaras e gel desinfectante”.



O sindicato exige que sejam tomadas medidas e se forneçam esses equipamentos e produtos o mais depressa possível, avisando que se tal não acontecer se corre o risco "de se perderem as condições mínimas indispensáveis para que os inspetores do SEF possam cumprir as suas missões".