Inspetores do SEF favoráveis a inquérito pedido pelo Governo

Na origem deste pedido está uma notícia do Jornal Público no fim de semana, que dava conta de que o SEF está a deter, no aeroporto, menores estrangeiros filhos de requerentes de asilo.



À Antena 1, Acácio Pereira, do sindicato dos Inspetores do SEF, garante que no dia-a-dia a lei é cumprida e por isso concorda com a abertura de um inquérito.



Uma decisão adequada, diz Acácio Pereira, do Sindicato dos Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.



A inspeção-geral da administração interna avança com um inquérito, ao qual se junta um relatório elaborado pelo SEF.



Ambos pedidos pelo ministro da Administração Interna depois de uma reunião da última segunda-feira com a Procuradora de Justiça e com o diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.