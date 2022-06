Inspetores do SEF refletem sobre o papel do organismo na segurança interna

Esta reflexão vai ser feita no congresso anual do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SFEF) que vai realizar-se em Lisboa, com o tema “O SEF em tempos de guerra na Europa”.



O congresso, que terá na abertura o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, contará com as presenças dos presidentes da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, que vão comentar a importância do SEF no sistema de segurança interna.



No âmbito da extinção do SEF, que entretanto foi adiada até à criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), as competências policiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vão passar para a PSP, GNR e Polícia Judiciária, enquanto as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos estrangeiros passam a ser exercidas pela APMA e Instituto dos Registos e do Notariado.