Instituto de Medicina Legal conclui autópsias a vítimas de legionella

RTP08 Nov, 2017, 15:05 / atualizado em 08 Nov, 2017, 15:13 | País

O processo no Instituto Nacional de Medicina Legal, indicou o Ministério da Justiça, citado pela agência Lusa, “foi concluído às 13h00”. Os corpos ficaram “desde essa hora prontos para serem levantados”.



O número de casos confirmados de legionella subiu para 38. Ocorreram duas mortes e há cinco doentes nos cuidados intensivos.Uma ordem do DIAP levou na última noite à interrupção do velório de uma das vítimas do surto da doença do legionário no Hospital São Francisco Xavier. O Ministério Público determinou também a realização de autópsia ao corpo da outra vítima mortal, o que obrigou à alteração da data das cerimónias fúnebres.



Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República adiantou que o Ministério Público determinou as autópsias por não ter recebido “qualquer declaração de óbito”.



“O Ministério Público decidiu, esta terça-feira e por iniciativa própria, face às notícias vindas a público sobre surto de legionella e suas consequências, instaurar um inquérito. Tendo sido noticiadas mortes, entendeu-se, desde logo, que a realização de autópsia e de perícias médico-legais eram essenciais para a investigação em curso”, lê-se no texto.

“Consciente da sensibilidade”



O Ministério Público acrescenta que, à falta de “qualquer comunicação de óbito relacionada com esta matéria”, entendeu recolher dados que “permitissem identificar as vítimas, bem como as circunstâncias que rodearam as mortes, designadamente o local onde ocorreram”.



“Uma vez obtidos esses elementos, o Ministério Público foi, igualmente, informado de que os corpos já haviam sido entregues às famílias”, prossegue o comunicado.



“Consciente da sensibilidade da situação, o Ministério Público não pode deixar de lamentar o ocorrido bem como o sofrimento que daí resultou para os familiares das vítimas”, conclui.



Por sua vez, o ministro da Saúde veio lamentar o “incómodo e perturbação” junto da família da vítima que estava a ser velada na noite de terça-feira.



“É fundamental que o Ministério Público cumpra o seu trabalho e compreenda o que falhou ou correu mal”, acentuou, por outro lado, Adalberto Campos Fernandes.



c/ Lusa