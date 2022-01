Instituto dos Vinhos do Douro e Porto promete avaliar eventuais idades falsas

O presidente do instituto, Gilberto Igrejas, vai primeiro inteirar-se com rigor das conclusões e da metodologia do estudo. Mas garante já que foram cumpridas todas as normas exigíveis para a comercialização deste produto vitivinícola.Um estudo que será analisado e levado em conta, mas que Gilberto Igrejas diz não afetar a credibilidade deste produto tão importante para a região do Douro e com a marca Portugal.

Para o presidente do IVDP, o vinho em causa -Tawny - é a combinação de néctares que podem ter mais anos com outros de menor idade e explica o porquê desta combinação.