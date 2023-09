Instituto Politécnico da Guarda abre Centro de Apoio à Integração de Migrantes

O Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes -- CLAIM irá prestar apoio e informação sobre a habitação, o trabalho, a educação, o ensino superior, a saúde e a regularização da nacionalidade.

Além de ceder as instalações, o Politécnico da Guarda irá disponibilizar duas técnicas do seu quadro de funcionários que irão garantir o funcionamento do serviço, depois de terem recebido formação do Alto Comissariado para as Migrações.

O presidente do IPG, Joaquim Brigas, defendeu que "o país precisa de contrariar o envelhecimento demográfico e de atrair população ativa e estudantes, havendo a necessidade de criar condições para acolher e integrar estas pessoas, sobretudo no Interior, onde há um forte despovoamento".

O dirigente considerou que, ao acolher o CLAIM, o IPG "demonstra, uma vez mais, preocupação com a inclusão social, com a promoção da interculturalidade e com o progresso socioeconómico da região da Guarda".

A inauguração está agendada para a manhã de quarta-feira, numa sessão que contará com a presença da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, e do presidente do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações, José Reis.