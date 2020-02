Instituto Português do Sangue apela ao reforço de dádivas de sangue

A presidente do Instituto Português do Sangue e Transplantação explica que é nesta altura do ano que as reservas de sangue estão mais baixas. Maria Antónia Escoval faz o apelo e relembra quem pode dar sangue.O Instituto Português do Sangue apela à participação de todos os que cumpram os critérios para dádiva de sangue.

A presidente do Instituto Português do Sangue, Maria Antónia Escoval, diz que, nesta época, a par do habitual decréscimo do número de dádivas, por causa das baixas temperaturas e de casos de gripe tem aumentado a necessidade de sangue.





Para ser dador de sangue é preciso ter entre 18 e 65 anos, um peso igual ou superior a 50 quilos e seguir hábitos de vida saudáveis.



As dádivas podem ser feitas nos Centros de Sangue e Transplantação de Lisboa, Porto e Coimbra, unidades hospitalares com serviço de colheita e nas sessões móveis de colheita que decorrem diariamente em vários locais do país.