Instituto Português do Sangue fez colheita na PSP em Lisboa

O Instituto Português do Sangue atravessou um período difícil durante a pandemia, com a falta de dadores. Mas, neste momento os stocks estão numa fase estável. Esta segunda-feira de manhã, a colheita foi feita junto dos profissionais de segurança do Departamento de Armas e Explosivos da PSP.