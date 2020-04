Instituto Ricardo Jorge vai estudar imunidade ao novo coronavírus

O Instituto Ricardo Jorge vai avançar no próximo mês com um estudo-piloto para saber que parte da população já esteve em contacto com o novo coronavírus. O estudo conta com a participação de 1700 pessoas, pois as autoridades de saúde consideraram que não era útil alargar os testes porque só uma pequena parte da população esteve infetada.