Instituto Superior de Coimbra junta engenharia e gestão em curso na Figueira da Foz

"Esta formação é exemplar do que deve ser o ensino prático da engenharia, ministrado em chão de fábrica com máquinas a laborar", salientou à agência Lusa o presidente do ISEC, Mário Velindro, referindo que o curso se insere numa "estratégia iniciada há dois anos de apoio às indústrias da região e aproximação à Figueira da Foz".

A formação, ministrada em parceria com a Coimbra Business School, foi desenhada à medida das necessidades identificadas pelos parceiros industriais, nomeadamente as empresas Verallia e Vangest e o grupo Altri, que participam na apresentação do curso.

O principal objetivo da formação é oferecer aos 16 candidatos inscritos "um perfil profissional capaz de analisar, projetar e implementar os processos de negócio inerentes à economia e à gestão industrial", afirmou Mário Velindro.

"Através de competências avançadas -- essenciais para otimizar recursos e para a eficácia do desempenho dos mais recentes equipamentos industriais -- é possível aprofundar conhecimentos sobre as novas tecnologias e métodos da engenharia e da gestão industrial, executando-os com eficácia", sublinhou.

Segundo o presidente do ISEC, as empresas industriais da Figueira da Foz precisam de manter e de aprofundar a competitividade dos produtos no mercado global, o que "só se consegue com incorporação de alta tecnologia na indústria e com quadros que sejam capazes de a operar em contexto industrial".

"É este tipo de ensino -- ativo, prático e de engenharia aplicada -- que o ISEC ministra, edição após edição, nesta pós-graduação na Figueira da Foz", realçou Velindro, referindo que não se trata de nenhuma estratégia do Instituto Politécnico para se instalar na Figueira da Foz.

Citando as palavras do atual presidente do município figueirense, Mário Velindro frisou que a ligação daquela cidade ao ensino superior será efetuada através da Universidade de Coimbra.

A apresentação da pós-graduação em Economia e Gestão Industrial decorre no sábado, a partir das 10:00, na Biblioteca Municipal da Figueira da Foz.