Insuficiência cardíaca afeta mais de 700 mil pessoas em Portugal

A investigação é da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e da empresa AstraZeneca, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa.Ouvido pela Antena 1, o cardiologista Rui Barbosa alerta para a importância do diagnóstico de uma das doenças que mais doentes leva aos serviços de urgência. O exame para a síndrome de insuficiência cardíaca não é comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde.







De acordo com o especialista, garantir o acesso à intervenção precoce evita que estes doentes recorram aos serviços de urgência.Nos últimos 20 anos, registou-se um aumento de 75 por cento dos casos de insuficiência cardíaca, com prevalência no centro e sul do país.





Fatores de risco como a hipertensão e a obesidade, associados com o envelhecimento da população, contribuem para este aumento.





Os resultados do estudo Porthos são apresentados esta terça-feira na Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, numa cerimónia que contará com a presença do presidente da República.