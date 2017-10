Insuficiências na frota travam ligações da Soflusa

A empresa diz que a frota disponível não é suficiente para assegurar todas as travessias entre as duas margens do rio Tejo.



Depois do encontro com o secretário de Estado do Ambiente, Alexandre Delgado, do sindicato dos maquinistas da marinha mercante, lembra que a situação da frota da Soflusa é um problema antigo e que a empresa só não faz mais porque questões orçamentais.