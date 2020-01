Integração dos Sem-Abrigo passa a ter gestor

Até aqui a estratégia estava sob a responsabilidade do Instituto da Segurança Social mas, em dezembro, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social decidiu alterar os procedimentos e nomear um gestor.Henrique Joaquim que durante oito anos foi o responsável pela Comunidade Vida e Paz, uma das organizações que atua no terreno junto dos sem-abrigo, foi o escolhido.





Henrique Joaquim promete agilizar, a partir de agora, as respostas por parte do Estado e deixa vários alertas à sociedade.



A questão dos sem-abrigo tem sido uma das prioridades do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa quer retirar os sem-abrigo das ruas ate 2023.