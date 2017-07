Intensidade do incêndio de Alijó "acima das capacidades dos meios"

De acordo com Pedro Marques, Adjunto do Comando Nacional da Protecção Civil, o "incêndio lavra com uma capacidade tão grande que está acima da capacidade de extinção dos meios".



"Não é possível nestes períodos em que o fogo desenvolve tal actividade e tal velocidade de propagação, não é possível colocar qualquer tipo de meio, seja humano seja técnico a trabalhar em cima do fogo", acrescentou o responsável da Protecção Civil.



Pedro Marques diz que já está feito o planeamento para a noite e recusa que o problema seja a falta de meios. Necessita de uma "janela aberta fruto de uma quebra de uma variável metereológica, para começar a trabalhar em ataque directo."



"É uma questão de oportunidade", afirma, sublinhando que as chamas vão nas próximas horas ser combatidas de forma directa "onde for possível" e através do uso de contra-fogo com técnicos especializados.



As chamas estão a ser combatidas em Alijó por oito meios aéreos e cerca de 500 operacionais. Durante a tarde registavam-se três frentes ativas.



O incêndio começou domingo e está "incontrolável" nas palavras do presidente da Câmara de Alijó. Carlos Magalhães prepara-se para declarar o estado de emergência municipal.