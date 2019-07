Interditada prática balnear na praia açoriana de Porto Pim devido a contaminação

Lusa18 Jul, 2019, 12:09 | País

Uma nota do executivo açoriano explica que a decisão foi tomada pela delegada de Saúde Concelhia da Ilha do Faial, em articulação com a Direção Regional dos Assuntos do Mar.

Este departamento contratou o Instituto Ricardo Jorge para recolher amostras de areia em diversos locais da praia, sendo que os resultados preliminares indicam a presença de contaminação bacteriológica em algumas zonas do areal.

A Direção Regional dos Assuntos do Mar reforçou o sistema de monitorização da qualidade da água da praia de Porto Pim e serão recolhidas novas amostras de areia, em parceria com o Instituto Ricardo Jorge.

Uma fonte da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia adiantou à agência Lusa que "as análises água serão feitas semanalmente".

De acordo com o Governo dos Açores, "as entidades com competências nesta zona balnear, nomeadamente a Direção Regional dos Assuntos do Mar, o Parque Natural da Ilha do Faial, a Autoridade Marítima Nacional e a Câmara Municipal da Horta, estão a desenvolver todos os esforços para identificar e controlar a eventual fonte de contaminação".